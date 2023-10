Basket Divisione Regionale 2: Tavernerio e Figino vincono ancora e restano in vetta

Si è completato ieri sera il 3° turno del girone Ovest C del campionato di Divisione Regionale 2. Venerdì sera che ha sorriso al Tavernerio che ha battuto in casa l'Antoniana ma anche al Figino che ha sbancato di misura il campo del Cesano Seveso ed entrambe restano in vetta imbattute con il Pescate che ha sbancato Lomazzo e Lesmo che ha espugnato Lurate Caccivio.

Il programma del 3°turno d’andata girone Ovest C

Martedì 17 ottobre Giussano-Comense 66-74; giovedì 19 Alebbio-Carnate 66-65; venerdì 20 Tavernerio-Antoniana 68-50, Lurate Caccivio-Lesmo 62-72, Cesano Seveso-Figino 68-70, Lomazzo-Pescate 73-76.

La classifica del girone Ovest C

Tavernerio, Figino, Lesmo, Pescate 6; Comense 4; Kaire Sport Lurate Caccivio, Cesano Seveso, 5 Fuori Giussano, Alebbio Como 2; Antoniana Como, Lomazzo, Carnate 0.

Il programma del 4°turno d’andata girone Ovest C

Martedì 24 Giussano-Alebbio; mercoledì 25 Carnate-Lomazzo; giovedì 26 Antoniana-Comense; venerdì 27 Figino-Lesmo, Pescate-Cesano Seveso, ore 21.15 Tavernerio-Lurate Caccivio.