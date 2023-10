Basket Divisione Regionale 2: Tavernerio fa poker e resta in vetta, primo ko del Figino con Lesmo

Si è completato ieri sera con i tre posticipi il 4° turno del girone Ovest C del campionato di Basket Divisione Regionale 2 che ha confermato in vetta il Tavernerio che guida imbattuto con Lesmo e Pescate. La squadra biancorossa di coach Matteo Rini ieri sera ha battuto in casa un coriaceo Lurate Caccivio per 67-48. Primo stop stagionale invece per il Figino che nel big match d'alta quota si è dovuto arrendere in casa al Lesmo lasciando così la vetta.

Il programma del 4°turno d’andata girone Ovest C

Martedì 24 Giussano-Alebbio 77-73; mercoledì 25 Carnate-Lomazzo 68-62; giovedì 26 Antoniana-Comense 79-41; venerdì 27 Figino-Lesmo 61-68, Pescate-Cesano Seveso 88-67, ore 21.15 Tavernerio-Lurate Caccivio 67-48.

La classifica del girone Ovest C

Tavernerio, Lesmo, Pescate 8; Figino, 6; Comense, 5 Fuori Giussano, 4; Kaire Sport Lurate Caccivio, Cesano Seveso, Alebbio Como, Carnate, Antoniana Como 2; Lomazzo 0.