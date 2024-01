Basket Divisione Regionale 2: Tavernerio riparte di slancio sbanca Carnate 49-71 e vola in vetta da solo

E' iniziato di slancio il 2024 del Basket Tavernerio che ieri sera ha vinto il primo turno di ritorno del girone Ovest C del campionato di Divisione Regionale 2 con una prova di forza sul campo di Carnate. La squadra biancorossa diretta da coach Matteo Rini infatti si è imposta largamente per 49-71 portandosi momentaneamente da sola in vetta al girone in attesa delle altre sfide di venerdì e soprattutto del posticipo domenicale che vedrà il Lesmo ospitare in casa contro il fanalino di coda Lomazzo.

Programma del 12° turno, primo di ritorno girone Ovest C

Martedì 9 gennaio ore 21.30 5 Fuori Giussano-Antoniana Como 70-55; mercoledì 10 ore 21.30 Carnate-Tavernerio; venerdì 12 ore 21.30 Lurate Caccivio-Cesano Seveso, ore 21.15 Figino-Alebbio, Pescate-Comense; domenica 14 ore 18.15 Lesmo-Lomazzo.

La classifica aggiornata del girone Ovest C

Tavernerio 20; Lesmo 18; Kaire Sport Lurate Caccivio, Figino 16; Pescate 14; Antoniana Como, Cesano Seveso 12; 5 Fuori Giussano 10; Comense 8; Alebbio Como, Carnate 4; Lomazzo 2.