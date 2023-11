Basket Divisione Regionale 2: Tavernerio sbanca Lomazzo e vola in vetta, ok anche Figino, Lurate e Antoniana

"Black Friday" ricco di vittorie per le squadre lariane nel girone Ovest C del campionato di Divisione Regionale 2.

Basket Divisione Regionale 2

Ieri sera, venerdì 17 novembre 2023, infatti il 7° turno d'andata è stato davvero positivo per il Tavernerio di coach Matteo Rini che ha sbancato con una prova autoritaria Lomazzo per 33-66 e si è portato in vetta agganciando il Lesmo che domani sarà di scena contro il Giussano. Sorride anche Figino che ha rispettato il pronostico travolgendo il Carnate. Colpo grosso dell'Antoniana Como di coach Gorla che è andata a vincere sul campo del Cesano Seveso e bel successo a domicilio per la Kaire Sport Lurate Caccivio che si è confermata in crescita battendo anche il Pescate.

Il programma del 7° turno del girone Ovest C

Giovedì 16 novembre ore 21.30 Alebbio-Comense 54-85, venerdì 17 ore 21.15 Figino-Carnate 82-55, Cesano Seveso-Antoniana 47-63, Lurate Caccivio-Pescate 76-63, Lomazzo-Tavernerio 33-66; domenica 19 Lesmo-Giussano.

La classifica aggiornata del girone Ovest C

Tavernerio, Lesmo 12; Figino 10; Pescate, Comense, Kaire Sport Lurate Caccivio, Antoniana Como 8; 5 Fuori Giussano, Cesano Seveso 6; Alebbio Como, Carnate 2; Lomazzo 0.