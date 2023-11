Basket Divisione Regionale 2: Tavernerio vince il derby con l'Alebbio ed è secondo da solo 

C'era attesa ieri sera per il 6° turno del girone Ovest C di Divisione Regionale 2 per il derby lariano sul campo di Tavernerio dove i padroni casa ospitavano l'Alebbio Como. Una sfida che però i biancorossi locali hanno vinto con autorità per 81-67 e che permette loro di salire al secondo posto solitario a quota 10 punti a due lunghezze dalla capolista Lesmo. Il turno si chiuderà domani con l'atteso posticipo domenicale Comense-Lurate Caccivio.

Il programma del 6° turno del girone Ovest C

Martedì 7 novembre 5 Fuori Giussano-Cesano Seveso 64-77; mercoledì 8 Pescate-Figino 69-73, Carnate-Lesmo 43-66; giovedì 9 ore 21.15 Antoniana-Lomazzo; venerdì 10 ore 21.15 Tavernerio-Alebbio 81-67; domenica 12 ore 20.30 Comense-Lurate Caccivio.

La classifica aggiornata del girone Ovest C

Lesmo 12; Tavernerio 10; Pescate, Figino 8; 5 Fuori Giussano, Comense, Cesano Seveso 6; Antoniana Como, Kaire Sport Lurate Caccivio 4; Alebbio Como, Carnate 2; Lomazzo 0.