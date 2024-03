Basket Divisione Regionale 2: weekend tellurico, cade Tavernerio agganciato dal Lesmo, sale Lurate

Si è chiuso ieri il 19° turno stagionale del campionato di Divisione regionale 2 che nel girone Ovest C ha visto il Lesmo battere l'Antoniana Como e agganciare in vetta il Tavernerio caduto a sorpresa con il Cesano Seveso. Dietro a soli due punti dal tandem di testa si conferma una Kaire Sport Lurate Caccivio in grande condizione che ha travolto l'Alebbio Como.

A segno anche il Figino che si mantiene in zona playoff così come sale la Comense che ha sbancato a fatica Lomazzo. E già domani, martedì 5, si aprirà il 20° turno con l'anticipo Giussano-Pescate.

Risultati del 19° turno, 8° di ritorno del girone Ovest C

Venerdì 1 marzo ore 21.15 Pescate-Carnate 66-54, ore 21.30 Kaire Sport Lurate-Alebbio 75-42, Lomazzo-Comense 54-58, Pescate-Carnate, Cesano Seveso-Tavernerio 65-59, Figino-Giussano 64-59; domenica 3 ore 18.15 Lesmo-Antoniana 75-63.

Classifica aggiornata del girone Ovest C

Tavernerio, Lesmo 30; Kaire Sport Lurate Caccivio 28; Figino, Pescate 24; Antoniana Como, Cesano Seveso 20; Comense 18; Giussano 16; Alebbio Como 8; Carnate 6; Lomazzo 4.

Programma del 20° turno, 9° di ritorno del girone Ovest C

Martedì 5 marzo Giussano-Pescate, mercoledì 6 ore 21.30 Carnate-Lurate, giovedì 7 ore 21.15 Antoniana-Figino, ore 21.30 Alebbio-Lomazzo; venerdì 8 ore 21.15 Tavernerio-Lesmo; domenica 10 ore 20.30 Comense-Cesano Seveso.