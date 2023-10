Basket Divisione Regionale 3: Albavilla doma Guanzate e aggancia in vetta SB'83 e Mariano

E' andato in archivio nel weekend il 2° turno d'andata del girone J del campionato di Divisione Regionale 3 che ha visto il successo esterno di Albavilla nel posticipo domenicale sul campo del Guanzate per 48-56. I biancoblù di Albavilla così raggiungono in vetta Vismaravetro Mariano e SB'83 Cermenate e giovedì sera per il 3° turno ci sarà proprio il big match SB'83-Mariano. A quota 0 restano invece Senna, Leopandrillo Cantù e Guanzate.

I risultati del 2° turno del girone J

Mercoledì 18 ottobre Socco Fino-SB’83 Cermenate 64-69; giovedì 19 Leopandrillo Cantù-Meda 59-52, Cucciago Bulls-Playground Team 52-79, Sampietrina-Lambers Triuggio 50-56; venerdì 2 Vismaravetro Mariano-Senna 74-59; domenica 22 alle 20.30 OSG Guanzate-Albavilla 48-56.

Classifica aggiornata del girone J

SB'83 Cermenate, Vismaravetro Mariano, Albavilla, 4; Socco Fino, Playground Team, Sampietrina, Cucciago Bulls, Triuggio, Meda 2; Leopandrillo Cantù, Pol. Senna, OSG Guanzate 0.

Questo il programma del 3° turno del girone J

Giovedì 26 ottobre alle 21.30 Meda-Socco, Triuggio-Leopandrillo, SB'83 Cermenate-Mariano, Sampietrina-Playground Team; venerdì 27 alle 21.30 Senna-Albavilla; domenica 29 ore 20.30 Guanzate-Cucciago.