Basket Divisione Regionale 3: anticipi vincenti per Playground Team e  Socco FIno

Due anticipi hanno aperto nelle ultime ore il 5° turno del girone J del campionato Divisione Regionale 3. Fragoroso il successo nella gara inaugurale del PlayGround Team che ha dominato il derby brianzolo azzannando il Leopandrillo Cantù per 98-50. Successo casalingo pesante anche per il Socco Fino che si rialza superando la Sampietrina. Oggi in cartellone altre tre gare SB’83-Cucciago, Meda-Albavilla e soprattutto il big match d'alta quota Triuggio-Vismaravetro Mariano.

Il cartellone del 5° turno del girone J

Martedì 7 con il derby alle 21.30 Playground Team-Leopandrillo Cantù 98-50 ; mercoledì 8 alle 21.30 Socco-Sampietrina 55-42; giovedì 9 alle 21.30 SB’83-Cucciago, Meda-Albavilla, Triuggio-Mariano; venerdì 9 alle 21.30 Senna-Guanzate.

La classifica aggiornata del girone J

Vismaravetro Mariano Comense, Lambers Basket Triuggio 8; Albavilla 6; SB'83 Cermenate, Sampietrina, Meda, Blackcourth Cucciago Bulls, Pol Senna, Socco Fino, Playground Team 4; Leopandrillo Cantù 2: Guanzate 0.