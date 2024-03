Basket Divisione Regionale 3: bel colpo dei Bulls di Cucciago mentre Senna cade a Meda

Cucciago ride, Senna piange questi i verdetti delle due gare che si sono giocate ieri e valide per l'8° turno di ritorno del girone J lariano di Divisione Regionale 3. I Bulls hanno messo a segno un bel colpo esterno contro la Sampietrina mentre i bianconeri sennesi si sono arresi in volata a Meda. Ora si attendono per completare il turno due posticipi domenicali Guanzate-Triuggio e il derby brianzolo d'alta quota Playground- SB'83 Cermenate.

Programma dell'8° turno di ritorno del girone J

Martedì 27/2 ore 21.15 Leopandrillo Cantù-Albavilla 37-68 , mercoledì 28 ore 21.30 Socco-Vismaravetro Mariano 43-82, giovedì 29 ore 21.30 Meda-Senna 60-57, Sampietrina-Cucciago Bulls 47-58, domenica 3 marzo ore 20.30 Guanzate-Triuggio, ore 20.45 Playground-SB'83 Cermenate.

La classifica aggiornata del girone J

Mariano Comense 34; Lambers Triuggio 30; SB’83 Cermenate 28; Playground Team 22; Gladiatori Albavilla 20; Pol. Senna 18; Socco Fino 16; Sampietrina, Cucciago 14; Meda 12; OSG Guanzate 10; Leopandrillo Cantù 4.