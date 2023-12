Basket Divisione Regionale 3: colpi corsari per Cucciago e SB'83, Guanzate cade con la Sampietrina 

Si è completato ieri sera con gli ultimi tre posticipi il 9° turno d'andata del girone J lariano del campionato di basket Divisione Regionale 3. Sugli scudi i Cucciago Bulls che in volata e al fotofinish hanno vinto un equilibratissimo derby sbancando il campo del Leopandrillo Cantù. Colpo corsaro anche per il SB'83 Cermenate che è andato a vincere a Meda mentre il Guanzate ha dovuto incassare un altro stop sul campo della Sampietrina. Intanto in vetta Triuggio allunga sulla seconda il Mariano ora distante 4 punti.

Il programma del 9° turno girone J

Lunedì 4 dicembre Triuggio-Senna 61-53, martedì 5 Playground Team-Vismaravetro Mariano 79-62, mercoledì 6 Socco-Albavilla 68-61; giovedì 7 Meda-SB’83 Cermenate 44-61, Sampietrina-Guanzate 53-48, Leopandrillo Cantù-Cucciago Bulls 58-60.

La classifica aggiornata del girone J

Triuggio 18; Mariano 14; Albavilla, SB’83 Cermenate 12; Cucciago 10; Senna 8; OSG Guanzate, Playground Team, Socco Fino, Sampietrina 6;Meda, Leopandrillo Cantù 4.

Il programma del 10° turno, penultimo d'andata girone J

Giovedì 14 dicembre ore 21.30 Sampietrina-Senna, SB'83-Triuggio, Meda-Playground Team, Cucciago-Socco; venerdì 15 ore 21.30 Albavilla-Mariano; domenica 17 ore 20.30 Guanzate-Leopadrillo Cantù.