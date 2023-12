Basket Divisione Regionale 3: colpo grosso della SB'83 che stende la capolista Triuggio, ok Socco e Playground

Ieri sera si è aperto con il botto il 10° turno, penultimo d'andata del girone J lariano, del campionato di Divisione Regionale 3. Il botto lo ha fatto e fragoroso la SB'83 Cermenate che ha fermato la capolista Triuggio travolgendola per 74-45. Uno stop di cui potrebbero approfittarne le sue inseguitrici che stasera si affrontano in un derby molto interessante: alle 21.30 c'è Albavilla-Mariano. Ieri colpi corsari per il Socco Fino a Cucciago e per il Playground Team a Meda. Ko invece il Senna sul campo della Sampietrina.

Il programma del 10° turno, penultimo d'andata girone J

Giovedì 14 dicembre ore 21.30 Sampietrina-Senna 63-46, SB'83-Triuggio 74-45, Meda-Playground Team 56-63, Cucciago-Socco Fino 47-53; venerdì 15 ore 21.30 Albavilla-Mariano; domenica 17 ore 20.30 Guanzate-Leopadrillo Cantù.

La classifica aggiornata del girone J

Triuggio 18; Mariano, SB’83 Cermenate 14; Albavilla 12; Cucciago, Playground Team 10; Senna, Socco Fino, Sampietrina 8; OSG Guanzate 6;Meda, Leopandrillo Cantù 4.