Basket Divisione Regionale 3: continua il testa a testa Mariano-Triuggio in vetta mentre sale il Playground

Continua il testa a testa Mariano-Triuggio appaiate in vetta al girone J dopo anche dopo il 3° turno di ritorno del campionato di Divisione Regionale 3. Mariano ieri sera ha dominato il big match contro SB'83 Cermenate mentre Triuggio aveva vinto l'anticipo sul campo del Leopandrillo Cantù. Dietro sale il Playground Team che si conferma in grande salute mentre si ferma Albavilla stoppato in casa dal Senna. Da segnalare anche il colpo esterno del Guanzate a Cucciago e la vittoria casalinga del Socco.

Il cartellone del 14° turno, 3° di ritorno del girone J

Martedì 23 gennaio ore 21.15 Leopandrillo Cantù-Triuggio 54-77, Playground-Sampietrina 60-48; mercoledì 24 ore 21.30 Socco-Meda 60-55; giovedì 25 ore 20.30 Cucciago-Guanzate 39-46; venerdì 26 ore 21.30 Albavilla-Senna 44-57, Mariano-SB'83 Cermenate 93-52.

La classifica aggiornata del girone J

Lambers Triuggio, Vismaravetro Mariano Comense 24; SB’83 Cermenate 20; Playground Team 18; I Gladiatori Albavilla 14 Pol. Senna, Cucciago Bulls 14; Socco Fino, Sampietrina, OSG Guanzate 10; Meda 6; Leopandrillo Cantù 4.

Il cartellone del 15° turno, 4° di ritorno del girone J

Martedì 30 gennaio ore 21.15 Meda-Mariano; giovedì 1 febbraio ore 21.30 Triuggio-Socco, Sampietrina-Leopandrillo, SB'83 Cermenate-Albavilla; venerdì 2 febbraio ore 20.30 Cucciago-Senna; domenica 4 ore 18 Guanzate-Playground Team.