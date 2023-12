Basket Divisione Regionale 3: giro di boa al 2° posto per Mariano che vince il derby con Cucciago per 72-64 

Ieri sera è calato ufficialmente il sipario sull'andata del girone J lariano del campionato di Divisione Regionale 3. Ed è calato riservando applausi alla VismaraVetro Mariano Comense che vincendo in casa il derby brianzolo con i Cucciago Bulls si è confermata seconda forza del torneo. La squadra diretta da coach Emanuele Agazzi infatti ha virato a quota 18 punti staccando la SB'83 Cermenate e riportandosi a sole due lunghezze dalla capolista Triuggio. Il campionato ora si ferma per le festività e tornerà in campo il 10 gennaio con l'anticipo del 1° turno di ritorno.

Il programma dell'11° turno, ultimo d'andata girone J

Martedì 19 dicembre ore 21.30 Playground-Albavilla 54-43; mercoledì 20 ore 21.30 Socco-Guanzate 55-44, Senna-Leopandrillo 75-48; giovedì 30 Triuggio-Meda 63-56, Sampietrina-SB'83 Cermenate 48-59; venerdì 22 ore 21.30 Vimsaravetro Mariano-Cucciago Bulls 72-64.

La classifica aggiornata del girone J

Lambers Triuggio 20; Vismaravetro Mariano 18; SB’83 Cermenate 16; Albavilla, Playground Team 12; Cucciago Bulls, Senna, Socco Fino 10; Sampietrina, OSG Guanzate 8; Meda, Leopandrillo Cantù 4.