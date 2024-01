Basket Divisione Regionale 3: il Senna apre il 2024 andando a stoppare il Socco per 60-67

Dopo la lunga sosta per le festività è ripartito anche il campionato di basket Divisione Regionale 3. Apripista ieri nel girone J è stato l'anticipo Socco-Senna che ha visto il successo della squadra bianconera ospite che si è imposta per 60-67 facendo un bel salto in avanti in classifica. Il cartellone continuerà questa sera con altre tre gare Leopandrillo Cantù-SB’83 Cermenate, Sampietrina-Meda e Playground Team-Triuggio per poi chiudersi domani sera con due derby molto interessanti a Mariano e Albavilla.

Il cartellone completo del 12° turno, 1° di ritorno del girone J

Mercoledì 10/1 Socco-Senna 60-67; giovedì 11 ore 21.15 Leopandrillo Cantù-SB’83 Cermenate, ore 21.30 Sampietrina-Meda, Playground Team-Triuggio; venerdì 12 ore 21.30 Vismaravetro Mariano-Guanzate, Albavilla-Cucciago Bulls.

La classifica aggiornata del girone J

Lambers Triuggio 20; Vismaravetro Mariano 18; SB’83 Cermenate 16; I Gladiatori Albavilla, Playground Team, Senna 12; Cucciago Bulls, Socco Fino 10; Sampietrina, OSG Guanzate 8; Meda, Leopandrillo Cantù 4.

Il cartellone del 13° turno, 2° di ritorno del girone J

Martedì 16 Playground-Cucciago, giovedì 18 Triuggio-Sampietrina, Meda-Leopandrillo, SB’83-Socco; venerdì 19 Senna-Mariano, Albavilla-Guanzate.