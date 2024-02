Basket Divisione Regionale 3: il Socco Fino stoppa in anticipo il lanciato Playgroud, oggi Lambers-Bulls

Ha preso il via ieri sera il 7° turno di ritorno del girone J lariano del campionato di Divisione Regionale 3 con un derby brianzolo che ha regalato emozioni e ha sovvertito il pronostico della vigilia. Il Socco Fino infatti è riuscito a a domicilio a fermare la cavalcata di una delle squadre più in forma del torneo il Playground Team stoppandolo per 69-62.

Questa sera in campo un'altra squadra brianzola il Cucciago Bulls atteso nella tana della seconda forza del girone il Lambers Triuggio. Domani sera invece fari puntati sull'atteso big match SB'83 Cermenate-Vismaravetro Mariano.

Programma del 7° turno di ritorno del girone J

Mercoledì 21 Socco-Playground Team 69-62, giovedì 22 21.30 Lambers Triuggio-Cucciago Bulls, venerdì 23 21.30 Gladiatori Albavilla-Sampietrina, Senna-SB’83 Cermenate, Mariano-Leopandrillo Cantù, domenica 25 ore 18 Guanzate-Meda.

La classifica aggiornata del girone J

Mariano Comense 30; Lambers Triuggio 28; SB’83 Cermenate 26; Playground Team 22; Pol. Senna 20; I Gladiatori Albavilla, Socco Fino 16; Sampietrina 14, Cucciago 12; OSG Guanzate 10; Meda 8; Leopandrillo Cantù 4.