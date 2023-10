Basket Divisione Regionale 3: il Socco ieri ha vinto il derby espugnando Senna per 64-76

Il campionato di Divisione Regionale 3 ieri sera per il turno inaugurale del girone J puntava i fari su un derby brianzolo molto interessante e di scena a Senna. In campo i bianconeri padroni di casa contro il Socco di Fino Mornasco. Gara che non ha deluso le attese e che ha visto imporsi gli ospiti per 64-76.

Il cartellone del 1° turno del girone verrà completato in posticipo domani, domenica 15, da un altro derby che promette spettacolo: a Cadorago infatti il Guanzate ospiterà la Vismaravetro Mariano. Una sfida che si annuncia molto aperta tra due squadre che voglino essere protagoniste di questa stagione.

Il tabellino di Senna- Socco 64-76

Senna: Consonni 16, Menegaldo 9, Anzani 8, Verduzzo 8, A. Molteni 7, Galli 7, Cantalupi 5, Cappelletti 4, Caggio, Mannini, La Nasa.

Socco: Tofani 20, Puzzo 13, Riva 10, Livio 7, Loprete 6, Riboldi 5, Allievi 4, Bergna 4, Miatello 3, Carrieri 2, Sala 2, Radice.

Questo il cartellone del 1° turno del girone J

Giovedì 12 Cucciago Bulls-Albavilla 45-69, Triuggio-Playground Team 57-61, SB’83 Cermenate-Leopandrillo Cantù 85-50, Meda-Sampietrina 55.62; venerdì 13 ore 21.30 Senna-Socco 64-76; domenica 15 ore 20.30 OSG Guanzate-Vismaravetro Mariano.

Classifica aggiornata del girone J

Socco, Albavilla, Playground Team, SB'83 Cermenate, Sampietrina 2; Cucciago Bulls, Triuggio, Leopandrillo Cantù, Meda, Senna, OSG Guanzate, Vismaravetro Mariano 0.

Questo il programma del 2° turno del girone J

Mercoledì 18 ottobre Socco Fino-SB’83 Cermenate; giovedì 19 Leopandrillo Cantù-Meda, Cucciago Bulls-Playground Team, Sampietrina-Lambers Triuggio; venerdì 2 Vismaravetro Mariano-Senna; domenica 22 ore 20.30 OSG Guanzate-Albavilla.