Basket Divisione Regionale 3: il Socco non ferma Triuggio che aggancia in vetta Mariano

Si è giocato ieri sera un importante posticipo per la classifica del girone J del campionato di Basket Divisione Regionale 3. Il Socco Fino non è riuscito però a fermare la marcia dei Lambers Triuggio che sono passati con autorità per 51-71 agganciando così in vetta alla classifica l'altra imbattuta Vismaravetro Mariano Comense. Socco rimane invece a quota 2 punti.

Oggi intanto si apre già il 5° turno d 'andata con un ghiotto anticipo il derby Playground Team-Leopandrillo Cantù mentre domani, mercoledì 8 ,tornerà in campo proprio il Socco ancora in casa contro la Sampietrina.

Il programma completo del 4° turno del girone J

Giovedì 2 Leopandrillo-Sampietrina 50-47, Senna-Cucciago Bulls 70-54; venerdì 3 Mariano-Meda 76-56, Albavilla-SB'83 66-53; lunedì 6 ore 21.30 Socco-Triuggio 51-71; rinviato al 14/11 alle 21.30 Playground-Guanzate.

La classifica aggiornata del girone J

Vismaravetro Mariano Comense, Lambers Basket Triuggio 8; Albavilla 6; SB'83 Cermenate, Sampietrina, Meda, Blackcourth Cucciago Bulls, Pol Senna 4; Socco Fino, Playground Team, Leopandrillo Cantù 2: Guanzate 0.

Il cartellone del 5° turno del girone J

Martedì 7 con il derby alle 21.30 Playground-Leopandrillo; mercoledì 8 alle 21.30 Socco-Sampietrina; giovedì 9 alle 21.30 SB’83-Cucciago, Meda-Albavilla, Triuggio-Mariano; venerdì 9 alle 21.30 Senna-Guanzate.