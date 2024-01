Basket Divisione Regionale 3: la Vismaravetro Mariano gioca d'anticipo, sbanca Neda e vola in testa da sola

La Vismaravetro Mariano ha giocato d'anticipo e vola in testa da sola al girone J del campionato di Basket Divisione Regionale 3. Ieri sera la squadra marianese diretta da coach Emanuele Agazzi ha aperto il 4° turno di ritorno andando a sbancare con autorità il campo di Meda per 42-64 e salendo così a quota 26 punti momentaneamente sola in testa aspettando il risultato di giovedì sera del Triuggio che riceverà il Socco. Sempre domani si giocheranno altre due gare Sampietrina-Leopandrillo, SB'83 Cermenate-Albavilla.

Il cartellone del 15° turno, 4° di ritorno del girone J

Martedì 30 gennaio alle 21.15 Meda-Mariano 42-64; giovedì 1 febbraio alle 21.30 Triuggio-Socco, Sampietrina-Leopandrillo, SB'83 Cermenate-Albavilla; venerdì 2 febbraio alle 20.30 Cucciago-Senna; domenica 4 alle 18 Guanzate-Playground Team.

La classifica aggiornata del girone J

Vismaravetro Mariano Comense 26; Lambers Triuggio 24; SB’83 Cermenate 20; Playground Team 18; I Gladiatori Albavilla 14 Pol. Senna, Cucciago Bulls 14; Socco Fino, Sampietrina, OSG Guanzate 10; Meda 6; Leopandrillo Cantù 4.