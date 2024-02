Basket Divisione Regionale 3: Mariano avanti tutta mentre Guanzate perde il posticipo a domicilio

E' andato in archivio con il posticipo domenicale anche il 7° turno di ritorno del campionato di Divisione Regionale J lariano che ha visto ieri il Guanzate perdere ancora in casa contro il Meda. In vetta invece continua la sua marcia la capolista Vismaravetro Mariano, tallonata dal Triuggio mentre al terzo posto si conferma l'SB'83 Cermenate che ha vinto a fatica sul campo di Senna. Già domani martedì 27 si aprirà la nuova giornata con tre anticipi interessanti: Leopandrillo-Albavilla, Playground-SB'83 Cermenate e Socco Fino-Mariano.

Risultati del 7° turno di ritorno del girone J

Mercoledì 21 Socco-Playground Team 69-62, giovedì 22 21.30 Lambers Triuggio-Cucciago Bulls 71-51, venerdì 23 21.30 Gladiatori Albavilla-Sampietrina 73-43, Senna-SB’83 Cermenate 51-53, Mariano-Leopandrillo Cantù 73-66, domenica 25 ore 18 Guanzate-Meda 50-58.

La classifica aggiornata del girone J

Mariano Comense 32; Lambers Triuggio 30; SB’83 Cermenate 28; Playground Team 22; Pol. Senna, I Gladiatori Albavilla 18; Socco Fino 16; Sampietrina 14, Cucciago 12; OSG Guanzate, Meda 10; Leopandrillo Cantù 4.

Programma dell'8° turno di ritorno del girone J

Martedì 27/2 ore 21.15 Leopandrillo-Albavilla, ore 21.30 Playground-SB'83 Cermenate, Socco-Mariano, giovedì 39 ore 21.30 Meda-Senna, Sampietrina-Cucciago Bulls, domenica 3 marzo ore 20.30 Guanzate-Triuggio.