Basket Divisione Regionale 3: Mariano batte Meda ed è sola in testa, riscatto Albavilla

Mariano solo in testa questo il verdetto del weekend nel girone J del campionato di Divisione Regioanle 3. Almeno fino stasera in attesa dell'esito del posticipo tra Socco e Lambers Triuggio. In caso di vittoria del team finese, il Mariano potrebbe godersi il primato solitario. Da segnalare anche il riscatto dell'Albavilla che ha vinto il derby casalingo contro l'SB'83 Cermenate. Già domani si aprirà il 5° turno con un anticipo speciale: il derby Playground-Leopandrillo cantù.

Il programma completo del 4° turno del girone J

Giovedì 2 Leopandrillo-Sampietrina 50-47, Senna-Cucciago Bulls 70-54; venerdì 3 Mariano-Meda 76-56, Albavilla-SB'83 66-53; lunedì 6 ore 21.30 Socco-Triuggio; rinviato al 14/11 alle 21.30 Playground-Guanzate.

La classifica aggiornata del girone J

Vismaravetro Mariano Comense 8; Albavilla, Lambers Basket Triuggio 6; SB'83 Cermenate, Sampietrina, Meda, Blackcourth Cucciago Bulls, Pol Senna 4; Socco Fino, Playground Team, Leopandrillo Cantù 2: Guanzate 0.

Il cartellone del 5° turno del girone J

Martedì 7 con il derby alle ore 21.30 Playground-Leopandrillo; mercoledì 8 ore 21.30 Socco-Sampietrina; giovedì 9 2.130 SB’83-Cucciago, Meda-Albavilla, Triuggio-Mariano; venerdì 9 21.30 Senna-Guanzate.