Basket Divisione Regionale 3: Mariano corsaro e travolgente resta in vetta da solo

La Vismaravetro Mariano resta in vetta da sola nel girone J lariano di Division Regionale 3 dopo il 17° turno stagionale che si è quasi completato ieri sera. L'unica partita che manca all'appello è il derby brianzolo Playground Team-Senna rinviata per la rottura di un canestro prima del match. Come detto il Mariano di coach Emanuele Agazzi ha continuato la sua fuga andando a vincere sul campo della Sampietrina tenendo così dietro due punti il Triuggio che ha regolato in casa Albavilla. Terza forza del torneo si conferma SB'83 Cermenate che ha strapazzato il Guanzate mentre il Socco Fino ha sbancato il campo del Leopandrillo Cantù in volata. Ko esterno invece dei Cucciago Bulls a Meda.

I risultati del 17° turno, 6° di ritorno girone J:

Martedì 13 febbraio Playground-Senna rinviata per rottura canestro, giovedì 15 Leopandrillo-Socco 53-55, Lambers Triuggio-Albavilla 64-52, Meda-Cucciago 69-62, Sampietrina-Mariano 47-54, SB’83-Guanzate 81-48.

Classifica aggiornata del girone J

Mariano Comense 30; Lambers Triuggio 28; SB’83 Cermenate 26; Playground Team 22; Pol. Senna 20; I Gladiatori Albavilla 16; Sampietrina, Socco 14, Cucciago 12; OSG Guanzate 10; Meda 8; Leopandrillo Cantù 4.