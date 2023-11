Basket Divisione Regionale 3: Mariano ko nel big match con Triuggio, SB'83 doma i Bulls

C'era grande attesa per il big match d'alta quota in programma ieri sera nel girone J del campionato di basket Divisione Regionale 3. Lo scontro diretto per il primato però ha sorriso al Triuggio che in volata ha battuto sul suo campo la Vismaravetro Mariano che deve lasciare così la vetta e l'imbattibilità. A segno ieri anche la SB'83 Cermenate che ha vinto il derby contro i Cucciago Bulls. Stasera si chiude il cartellone con altre due gare interessanti: Senna-Guanzate, Albavilla-Meda.

Questo il programma del 5° turno del Girone J

Martedì 7 Playground-Leopandrillo 98-50; mercoledì 8 Socco-Sampietrina 55-42; giovedì 9 SB’83-Cucciago 68-65, Triuggio-Mariano 55-52; venerdì 10 Senna-Guanzate, Albavilla-Meda.

La classifica aggiornata del girone J

Triuggio 10; Vismaravetro Mariano 8; Albavilla, SB'83 Cermenate 6; Sampietrina, Meda, Cucciago, Senna, Socco Fino 4; Playground, Leopandrillo 2: Guanzate 0.

Così il cartellone del 6° turno del girone J

Mercoledì 15/11 Socco-Leopandrillo; 16/11 Mariano-Sampietrina, Cucciago-Meda; 17/11 Senna-Playground, Albavilla-Triuggio; il 19/11 Guanzate-SB’83. rinviato al 14/11 alle 21.30 Playground-Guanzate.