Basket Divisione Regionale 3: Mariano sbanca Senna e riaggancia il primo posto, Albavilla stoppa Guanzate

Si è completato ieri sera con due derby brianzoli il 2° turno di ritorno del girone J lariano di DR3. Due derby tirati e non scontati che hanno visto protagonista la VismaraVetro Mariano corsara a Senna. Con questo successo il team di coach Emanuele Agazzi riaggancia al primo posto il Triuggio. Colpo importante anche per i Gladiatori Albavilla che sono tornati alla vittoria in casa superando in volata un ostico Guanzate.

Il cartellone del 13° turno, 2° di ritorno del girone J

Martedì 16 Playground Team-Cucciago Bulls 60-48, giovedì 18 Triuggio-Sampietrina 56-51, Meda-Leopandrillo Cantù 63-48, SB’83 Cermenate-Socco Fino 76-67; venerdì 19 Senna-Mariano Comense 56-60, Gladiatori Albavilla-Guanzate 48-44.

La classifica aggiornata del girone J

Lambers Triuggio, Vismaravetro Mariano Comense, SB’83 Cermenate 20; Playground Team 16; I Gladiatori Albavilla 14 Pol. Senna, Cucciago Bulls 12; Socco Fino, Sampietrina 10; OSG Guanzate 8; Meda 6; Leopandrillo Cantù 4.

Il cartellone del 14° turno, 3° di ritorno del girone J

Martedì 23 gennaio ore 21.15 Leopandrillo Cantù-Triuggio, Playground-Sampietrina; mercoledì 24 ore 21.30 Socco-Meda; giovedì 25 ore 20.30 Cucciago-Guanzate; venerdì 26 ore 21.30 Albavilla-Senna, Mariano-SB'83 Cermenate.