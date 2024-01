Basket Divisione Regionale 3: Mariano stritola Guanzate e vola in vetta, i Bulls di Cuccaigo sbancano Albavilla

Si è completato non senza sorprese il 1° turno di ritorno del girone J lariano del campionato di DR3. Nei posticipi infatti grande successo casalingo della Vismaravetro Mariano di coach Emanuele Agazzi che travolgendo il Guanzate ha agganciato in vetta il Triuggio battuto dal Playground. Posticipo corsaro invece per i Cucciago Bulls che hanno sbancato il non facile campo dei Gladiatori Albavilla salendo così in classifica. E questa sera, martedì 16, si aprirà il 2° turno con un anticipo davvero interessante tra due squadre in salute: il derby brianzolo Playground Team-Cucciago Bulls.

Il cartellone completo del 12° turno, 1° di ritorno del girone J

Mercoledì 10/1 Socco-Senna 60-67; giovedì 11 alle 21.15 Leopandrillo Cantù-SB’83 Cermenate43-72, alle 21.30 Sampietrina-Meda 53-45, Playground Team-Triuggio 56-49; venerdì 12 alle 21.30 Vismaravetro Mariano-Guanzate 91-57, Albavilla-Cucciago Bulls 44-57.

La classifica aggiornata del girone J

Lambers Triuggio, Vismaravetro Mariano 20; SB’83 Cermenate 18; I Gladiatori Albavilla, Playground Team, Senna, Cucciago Bulls 12; Socco Fino, Sampietrina 10; OSG Guanzate 8; Meda, Leopandrillo Cantù 4.

Il cartellone del 13° turno, 2° di ritorno del girone J

Martedì 16 Playground-Cucciago, giovedì 18 Triuggio-Sampietrina, Meda-Leopandrillo, SB’83-Socco; venerdì 19 Senna-Mariano, Albavilla-Guanzate.