Basket Divisione Regionale 3: Mariano vince il derby a domicilio domando il Senna 

Fari puntati ieri sera sul derby tutto brianzolo Mariano-Senna che è andato in scena per il 2° turno d'andata del girone J del campionato di Divisione regionale 3. Derby che non ha deluso le attese e ha premiato i padroni di casa della Vismaravetro che così hanno inanellato il secondo successo consecutivo lasciando a secco i bianconeri sennesi. Il turno si chiuderà domani con il posticipo domenicale OSG Guanzate-Albavilla.

Questo il programma del 2° turno del girone J

Mercoledì 18 ottobre Socco Fino-SB’83 Cermenate 64-69; giovedì 19 Leopandrillo Cantù-Meda59-52 52-79, Cucciago Bulls-Playground Team , Sampietrina-Lambers Triuggio 50-56; venerdì 2 Vismaravetro Mariano-Senna 74-59; domenica 22 alle 20.30 OSG Guanzate-Albavilla.

Classifica aggiornata del girone J

SB'83 Cermenate, Vismaravetro Mariano 4; Socco Fino, Albavilla, Playground Team, Sampietrina, Cucciago Bulls, Triuggio, Meda 2; Leopandrillo Cantù, Pol. Senna, OSG Guanzate 0.