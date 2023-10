Basket Divisione Regionale 3: Mariano vince il derby con SB'83 Cermenate e si conferma in vetta

Si è aperto ieri sera il 3° turno del girone J del campionato di Divisione Regionale3 che ha visto come grande protagonista la Vismaravetro Mariano. Il team biancorosso diretto da coach Emanuele Agazzi è andato a vincere ieri sera il derby brianzolo sul campo dell'SB'83 Cermenate in volata per 63-65 e conferma così primato e imbattibilità.

Anticipi amari invece per le altre squadre lariane tutte ko in trasferta: il Socco Fino è caduto a Meda, il Leopandrillo Cantù si è arreso contro il Triuggio e il Playground Team è stato battuto dalla Sampietrina. Oggi in programma un'altra sfida classica Senna-Albavilla mentre il cartellone si chiuderà domenica con il posticipo Guanzate-Cucciago Bulls.

Questo il programma del 3° turno del girone J

Giovedì 26 ottobre alle 21.30 Meda-Socco 65-54, Triuggio-Leopandrillo 59-49, SB'83-Mariano 63-65, Sampietrina-Playground 59-40; venerdì 27 alle 21.30 Senna-Albavilla; domenica 29 alle 20.30 Guanzate-Cucciago.

Classifica aggiornata del girone J

Vismaravetro Mariano. Triuggio 6; SB'83 Cermenate, Albavilla, Sampietrina, Meda 4; Socco Fino, Playground Team, Cucciago Bulls, Triuggio 2; Leopandrillo Cantù, Pol. Senna, OSG Guanzate 0.