Basket Divisione Regionale 3: nel posticipo Guanzate doma l'SB83 Cermenate e centra il suo secondo successo

Si è chiuso con il botto il 6° turno del girone J del campionato di Divisione regionale 3. L'OSG Guanzate infatti è riuscito a strappare il sue secondo referto stoppando a domicilio la quotata SB'83 Cermenate agganciando così il gruppone a quota 4 punti. In vetta al girone lariano resta la capolista solitaria Triuggio che precede di due punti la seconda forza Mariano e di 4 punti i Gladiatori Albavilla. Il campionato tornerà in campo giovedì sera per giocare integralmente il 7° turno d'andata.

I risultati del 6° turno del girone J

Mercoledì 15 Socco-Leopandrillo 71-72; giovedì 16 Mariano-Sampietrina 82-58, Cucciago-Meda 61-49; venerdì 17/11 ore 21.30 Senna-Playground 55-46, Albavilla-Triuggio 57-71; domenica 19/11 ore 20.30 Guanzate-SB’83 Cermenate 56-46.

Recupero del 4° turno: martedì 14/11 alle 21.30 Playground-Guanzate 60-48.

La classifica aggiornata del girone J

Triuggio 12; VismaraVetro Mariano 10; Gladiatori Albavilla 8; SB'83 Cermenate, Cucciago Bulls, Senna 6; Sampietrina, Meda, Socco Fino, Playground Team, Leopandrillo Cantù, OSG Guanzate 4.

Il cartellone del 7° turno del girone J

Giovedì 23 ore 21.15 Leopandrillo Cantù-Mariano Comense, ore 21.30 Meda-Guanzate, SB'83-Senna, Playground-Socco, Cucciago Bulls-Triuggio, Sampietrina-Albavilla.