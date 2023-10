Basket Divisione Regionale 3: posticipo dolce per Cucciago che stoppa il Guanzate ancora ko

Si è completato ieri con un atteso derby lariano il 3° turno del girone J del campionato di Divisione Regionale 3. Un derby tiratissimo e avvincente che ha salutato il successo corsaro di misura e in volata dei Cucciago Bulls che hanno sbancato per 57-59 il campo dell'OSG Guanzate che così ha dovuto incassare il terzo ko di fila. Ma proprio Guanzate aprirà già domani sera il 4° turno d'andata rendendo visita al Playground Team. Intanto in vetta c'è la coppia Mariano-Triuggio le uniche ancora imbattute.

I risultati del 3° turno del girone J

Giovedì 26 ottobre alle 21.30 Meda-Socco 65-54, Triuggio-Leopandrillo 59-49, SB'83-Mariano 63-65, Sampietrina-Playground 59-40; venerdì 27 alle 21.30 Senna-Albavilla 53-51; domenica 29 alle 20.30 Guanzate-Cucciago 57-59.

Classifica aggiornata del girone J

Vismaravetro Mariano. Triuggio 6; SB'83 Cermenate, Albavilla, Sampietrina, Meda, Cucciago Bulls, 4; Socco Fino, Playground Team, Triuggio, Senna, 2; Leopandrillo Cantù, Pol. OSG Guanzate 0.

Questo il programma del 4° turno del girone J

Martedì 31 ottobre alle 21.30 Playground Team -Guanzate; giovedì 2 novembre 21.15 Leopandrillo-Sampietrina, 21.30 Senna--Cucciago; venerdì 3 ore 21.30 Mariano-Meda, Albavilla-SB'83; lunedì 6 ore 21-30 Socco-Triuggio.