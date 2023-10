Basket Divisione Regionale 3: pronti via subito a segno Albavilla, Playground e SB'83

Ieri sera ha preso il via ufficialmente anche il campionato di Basket Divisione Regionale 3, quello che era la Prima Divisione. Nel girone J pronti via e sono andate subito a segno Albavilla che ha domato i Bulls di Cucciago, Playground Team che ha sbancato Triuggio e il SB'83 Cermenate che si è imposto nel derby contro il Leopandrillo Cantù. Questa sera in programma un altro derby Senna-Socco mentre domenica 15 chiuderà il cartellone il posticipo Guanzate-Mariano.

Questo il cartellone del 1° turno del girone J

Giovedì 12 Cucciago Bulls-Albavilla 45-69, Triuggio-Playground Team 57-61, SB’83 Cermenate-Leopandrillo Cantù 85-50, Meda-Sampietrina 55.62; venerdì 13 ore 21.30 Senna-Socco; domenica 15 ore 20.30 OSG Guanzate-Vismaravetro Mariano.

Classifica aggiornata del girone J

Albavilla, Playground Team, SB'83 Cermenate, Sampietrina 2; Cucciago Bulls, Triuggio, Leopandrillo Cantù, Meda, Senna, Socco, OSG Guanzate, Vismaravetro Mariano 0.

Questo il programma del 2° turno del girone J

Mercoledì 18 ottobre Socco Fino-SB’83 Cermenate; giovedì 19 Leopandrillo Cantù-Meda, Cucciago Bulls-Playground Team, Sampietrina-Lambers Triuggio; venerdì 2 Vismaravetro Mariano-Senna; domenica 22 ore 20.30 OSG Guanzate-Albavilla.