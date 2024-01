Basket Divisione Regionale 3: SB'83 stoppa il Socco e aggancia al 2° posto il Mariano che oggi gioca a Senna

Ieri sera si sono giocate altre tre importanti partite del 2° turno di ritorno del girone J lariano di DR3. Copertina meritata per la SB'83 Cermenate che superando in casa il Socco Fino ha agganciato al secondo posto momentaneamente il Mariano che stasera è di scena a Senna per rispondere al Triuggio e tornare così in vetta.

La sfida sul fondo invece è stata davvero amara per il Leopandrillo Cantù che dopo la sconfitta di ieri a Meda ora si trova da solo all'ultimo posto. Stasera come detto fari puntati oltre che su Senna-Mariano anche su Albavilla-Guanzate che chiuderanno il cartellone.

Il cartellone del 13° turno, 2° di ritorno del girone J

Martedì 16 Playground Team-Cucciago Bulls 60-48, giovedì 18 Triuggio-Sampietrina 56-51, Meda-Leopandrillo Cantù 63-48, SB’83 Cermenate-Socco Fino 76-67; venerdì 19 Senna-Mariano Comense, Gladiatori Albavilla-Guanzate.

La classifica aggiornata del girone J

Lambers Triuggio 22; Vismaravetro Mariano Comense, SB’83 Cermenate 20; Playground Team 16; I Gladiatori Albavilla, Pol. Senna, Cucciago Bulls 12; Socco Fino, Sampietrina 10; OSG Guanzate 8; Meda 6; Leopandrillo Cantù 4.