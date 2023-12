Basket Divisione regionale 3: Senna ko a Triuggio che allunga in vetta perchè Mariano crolla con il Playground

Si è già aperto il 9° turno d'andata del girone J del campionato Divisione Regionale 3 con due anticipi davvero interessanti per la classifica. Ha rispettato il pronostico la capolista Lambers Triuggio che ha domato in casa il Senna allungando in vetta visto che la Vismaravetro Mariano ieri sera è caduta a Brenna nel derby contro un ottimo Playground Team che si è imposto in progressione per 79-62 (21-20, 37-36, 61-48). Oggi in campo Socco Fino-Albavilla domani il resto del cartellone.

Il programma del 9° turno girone J

Lunedì 4 dicembre Triuggio-Senna 61-53, martedì 5 Playground Team-Vismaravetro Mariano 79-62, mercoledì 6 Socco-Albavilla; giovedì 7 Meda-SB’83 Cermenate, Sampietrina-Guanzate, Leopandrillo Cantù-Cucciago Bulls.

La classifica aggiornata del girone J

Triuggio 18; Mariano 14; Albavilla 12; SB’83 Cermenate 10; Cucciago, Senna 8; OSG Guanzatem Playground Team, 6; Sampietrina, Meda, Socco Fino, Leopandrillo Cantù 4.