Basket Divisione Regionale 3: Senna vince il derby con Playground mentre Albavilla cede alla capolista Triuggio

Si sono giocate ieri sera, venerdì 17 novembre 2023, altre due gare davvero importanti valide per il 6° turno del Girone J del campionato di Divisione Regionale 3. C'era grande attesa per il big match di Albavilla dove i Gladiatori locali portavano l'assalto alla capolista Lambers Triuggio. Partita combattuta che però ha visto il successo degli ospiti che così mantengono imbattibilità e primato solitario. Vittoria pesante anche quella conquistata dal Senna che sale in classifica grazie ai due punti ottenuti nel derby contro il Playground Team. Il cartellone del girone si chiuderà domani con il posticipo serale Guanzate-SB’83 Cermenate

Basket Divisione Regionale 3: così il cartellone del 6° turno del girone J

Mercoledì 15 Socco-Leopandrillo 71-72; giovedì 16 Mariano-Sampietrina 82-58, Cucciago-Meda 61-49; venerdì 17/11 ore 21.30 Senna-Playground 55-46, Albavilla-Triuggio 57-71; domenica 19/11 ore 20.30 Guanzate-SB’83

Recupero del 4° turno: martedì 14/11 alle 21.30 Playground-Guanzate 60-48.

La classifica aggiornata del girone J

Triuggio 12; VismaraVetro Mariano 10; Gladiatori Albavilla 8; SB'83 Cermenate, Cucciago Bulls, Senna 6; Sampietrina, Meda, Socco Fino, Playground Team, Leopandrillo Cantù 4; Guanzate 2