Basket: successi per Senna e Socco che doma i Bulls Cucciago

Doppio successo brianzolo negli anticipi giocati ieri sera per il 10° turno di ritorno del girone J lariano di Divisione regionale 3. C'era attesa per il derby tra le pari classifica Socco Fino e Cucciago Bulls, una sfida combattuta che ha sorriso ai padroni di casa. Vittoria casalinga anche per il Senna che aggancia così Albavilla a quota 22 grazie al successo ottenuto ieri sera contro la Sampietrina. Stasera il turno continua offrendo li scontro diretto da brividi sul fondo Leopandrillo Cantù-Guanzate.

Programma del 10° turno penultimo di ritorno girone J

Martedì 12/3 ore 21.30 Playground-Meda 69-32, mercoledì 13 ore 21.30 Senna-Sampietrina 50-36, ore 21 Socco-Cucciago 74-67, giovedì 14 ore 21.15 Leopandrillo-Guanzate, venerdì 15 ore 21.30 Mariano-Albavilla lunedì 18 ore 21.30 Triuggio-SB'83 Cermenate.

La classifica aggiornata del girone J

Mariano Comense 34; Lambers Triuggio, SB’83 Cermenate 32; Playground Team 26; Gladiatori Albavilla, Pol. Senna 22; Socco Fino 18; Cucciago Bulls, Sampietrina 16; Meda 12; OSG Guanzate 10; Leopandrillo Cantù 4.