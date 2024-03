Basket Divisione Regionale 3: venerdì tellurico cadono le prime della classe Mariano e Triuggio

Venerdì tellurico nel girone J lariano di Divisione Regionale 3 . Ieri sera infatti hanno perso entrambe le prime della classe: sia il Mariano battuto in casa dal Playground Team, sua vera bestia nera, ma anche il Triuggio stoppato a Senna. Resta così invariato il vertice con la Vismaravetro ancora in testa da sola ma tallonata ora dalla coppia Triuggio-SB'83 Cermenate. Dietro bel colpo anche per il Gladiatori Albavilla che hanno domato il Socco nel finale. Il turno si chiuderà con il posticipo domenicale Guanzate-Sampietrina.

Programma del 9° turno di ritorno del girone J

Giovedì 7/3 Cucciago Bulls-Leopandrillo Cantù 57-54, SB'83 Cermenate-Meda 69-55, venerdì 8 0re 21-30 Albavilla-Socco 70-66, Vismaravetro Mariano-Playground Team 55-64, Senna-Lambers Triuggio 64-57, domenica 10 ore 18 Guanzate-Sampietrina.

La classifica aggiornata del girone J

Mariano Comense 34; Lambers Triuggio, SB’83 Cermenate 32; Playground Team 24; Gladiatori Albavilla 22; Pol. Senna 20; Socco Fino, Cucciago Bulls 16; Sampietrina 14; Meda 12; OSG Guanzate 10; Leopandrillo Cantù 4.