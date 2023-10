Basket Divisione Regionale 4: l'anticipo premia il Gigante Inverigo che ha sbancato Cabiate 39-48

Si è alzato il sipario anche sul campionato di Basket Divisione Regionale 4, l'ex Seconda Divisione Maschile. Apripista nel girone G, quello lariano, è stato l'anticipo tra Pallacanestro Cabiate e Il Gigante Inverigo che si è giocato martedì sera.

Pronti via e subito un colpo corsaro messo a segno dal Gigante di coach Marco Gatti che si è imposto per 39-48. Il cartellone del girone continuerà giovedì 26 alle ore 21,30 quando andrà in scena Alebbio Como-Basket Fino una sfida inedita tra la squadra lariana diretta da coach Mattia Battaglia che ospita la formazione finese una delle new entry della stagione.

Il cartellone poi si chiuderà domenica 29 con tutte le altre gare del turno inaugurale. Il girone d'andata terminerà il 28 gennaio 2024 mentre il girone di ritorno si aprirà il 31 gennaio per chiudersi il 14 aprile 2024.

Questo il programma del 1° turno d'andata girone G

Martedì 24 ottobre alle 21.30 Pall. Cabiate-Il Gigante Inverigo 39-48; giovedì 26 alle 21,30 Alebbio Como-Basket Fino; domenica 29 alle 18 Olimpia Cadorago-Pall. Figino, alle 21 Senna-Menaggio, ore 20.45 Basket Tavernerio-Btf Cantù.