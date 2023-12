Basket Divisione Regionale 4: l'imbattuto Btf Cantù guarda tutti dall'alto, dietro tiene il passo l'Alebbio Como

Settimana di sosta per il campionato di Divisione Regionale 4 e occasione per fare il punto sul girone lariano G. In vetta comanda da imbattuta la capolista Btf Cantù sulla scia di sei vittorie in altrettante partite giocate. Dietro tiene il passo dei canturini a due punti l'Alebbio Como mentre in terza piazza c'è il Figino. Il campionato tornerà in campo giovedì 14 dicembre con il 7° turno d'andata l'ultimo del 2023 prima della pausa fino al 16 gennaio.

Il cartellone del 6° turno d'andata del girone G

Senna-Alebbio 59-67, Cabiate-Olimpia Cadorago 68-43, Il Gigante Inverigo-Basket Fino 55-56, Menaggio-Btf Cantù 49-77 , Figino-Tavernerio 62-73.

La classifica aggiornata del girone G

Btf Cantù 12; Alebbio Como 10; Figino 8 6; Gigante Inverigo, Tavernerio, Basket Fino 6; Cabiate, Pol Senna, Menaggio 4; Olimpia Cadorago 0.

Il cartellone del 7° turno d'andata del girone G

Giovedì 14/12 ore 21.30 Menaggio-Figino, Alebbio-Tavernerio; venerdì 15 ore 21.30 Basket Fino-Cabiate; domenica 17 ore 18 Cadorago-Senna, ore 21 Btf Cantù-Inverigo.