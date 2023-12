Basket Divisione Regionale 4: stasera due anticipi interessanti del turno prenatalizio con Figino e  Alebbio 

Si apare questa sera il 7° turno d'andata ultimo del 2023 per il girone G del campionato di Divisione Regionale 4. In campo oggi due anticipi interessanti con protagoniste la seconda forza Alebbio Como in casa con Tavernerio e la terza Figino ospite del Menaggio. Domani un altro derby Fino-Cabiate mentre il turno si chiuderà domenica 17 con due posticipi tra cui spicca quello della capolista Btf Cantù che difenderà la sua imbattibilità contro il Gigante Inverigo. Il campionato tornerà in campo dopo la pausa natalizia il 16 gennaio.

Il cartellone del 7° turno d'andata del girone G

Giovedì 14/12 ore 21.30 Menaggio-Figino, Alebbio-Tavernerio; venerdì 15 ore 21.30 Basket Fino-Cabiate; domenica 17 ore 18 Cadorago-Senna, ore 21 Btf Cantù-Inverigo.

La classifica aggiornata del girone G

Btf Cantù 12; Alebbio Como 10; Figino 8; Gigante Inverigo, Tavernerio, Basket Fino 6; Cabiate, Pol Senna, Menaggio 4; Olimpia Cadorago 0.