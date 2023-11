Basket Divisione Regionale 4: stasera in campo due anticipi Inverigo-Alebbio e Cabiate-Tavernerio

Il tempo di archiviare il 3° turno d'andata ed ecco che il girone G del campionato di Divisione Regionale 4, quello lariano, apre già questa sera la quarta giornata.

In cartellone infatti due anticipi ghiotti, due derby molto interessanti a Inverigo dove il Gigante di casa ospita l'Alebbio Como e a Cabiate dove le "piovre" locali ricevono il Tavernerio. Intanto in vetta al girone comanda la classifica a punteggio pieno un tandem tutto brianzolo formato da Figino e dalla new entry Btf Cantù che hanno già inanellato tre vittorie di fila e che torneranno in campo entrambe domenica nei posticipi casalinghi rispettivamente contro Senna e Basket Fino.

Il cartellone del 4° turno d’andata del girone G di DR4

Martedì 14 novembre Il Gigante Inverigo-Alebbio Como, Pall. Cabiate-Tavernerio; giovedì 16 Menaggio-Cadorago; domenica 19 ore 16 Figino-Senna, ore 21 Btf Cantù-Basket Fino.

Questi tutti i risultati del 3° turno d’andata del girone G

Cadorago-Btf Cantù 44-86, Alebbio Como-Menaggio 59-44, Basket Fino-Figino 50-53, Senna-Cabiate 61-70, Tavernerio-Il Gigante Inverigo 46-41.

Questa la classifica aggiornata del girone G di DR4

Btf Cantù, Pall. Figino 6; Il Gigante Inverigo, Alebbio Como 4; Pall. Cabiate, Pol. Senna, Menaggio, Basket Fino, Tavernerio 2; Olimpia Cadorago 0.