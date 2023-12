Basket Divisione Regionale1: stasera Villa Guardia apre il cartellone ospitando Rovagante per continuare a stupire

Questa sera si apre il penultimo turno d'andata nel campionato di Divisione Regionale 1 che nel girone Centro D verrà inaugurato dalla matricola rivelazione Villa Guardia che riceve il Rovagnate per avvalorare il suo bel momento.

Domenica 3 invece turno casalingo per la lanciatissima Le Bocce Erba che sulla scia di sei successi consecutivi e dopo essere arrivata in vetta vuole continuare la sua scalata ospitando il Sondrio. In trasferta invece l'Indipendente Appiano che va a Nibionno per provare a restare in scia delle prime della classe.

Il cartellone verrà completato da un inusuale posticipo lunedì 4 quando i Cucciago Bulls proveranno a rialzarsi dopo il secondo stop stagionale ospitando una delle squadre più in forma del momento la neopromossa Il Gigante Invergo che si presenta in gas.

Il cartellone del 10° turno del girone Centro D

Venerdì 1 dicembre ore 21 Mandello-Civatese, 21.30 Villa Guardia-Rovagnate; sabato 2 Morbegno-Tirano; domenica 3 ore 18 Erba-Sondrio, 19 Nibionno-Appiano Gentile; lunedì 4 ore 20 Cucciago Bulls-Il Gigante Inverigo.

La classifica del girone Centro D

Cucciago Bulls, Le Bocce Erba 14; Civatese, Appiano Gentile 12; Inverigo, Villa Guardia, Morbegno 10; Nibionno 8; Mandello 6; Tirano, Rovagnate, Sondrio 4.