Basket Divisione Regionale 2: il posticipo domenicale sorride a Tavernerio che sbanca Lesmo ed è primo da solo

Tavernerio nuova capolista solitaria del girone Ovest C del campionato di basket Divisione Regionale 2. Questo il verdetto emesso dal posticipo del 9° turno d'andata giocato ieri sera a Lesmo dove la squadra di coach Matteo Rini si è imposta in volata per 52-55. Del passo falso del Lesmo ne ha approfittato anche il Figino che l'ha agganciato al secondo posto superando in casa l'Antoniana Como. Continua la scalata anche del Lurate Caccivio che contro Carnate ha inanellato il quinto successo di fila. Sul fondo prezioso successo esterno dell'Alebbio che in rimonta ha sbancato Lomazzo.

Il programma del 9° turno del girone Ovest C

Venerdì 1 dicembre alle 21.15 Pescate-Giussano 79-64, Figino-Antoniana 83-64, Cesano Seveso-Comense 68-46, Lomazzo-Alebbio 67-71. Lurate-Carnate 81-45; domenica 3 Lesmo-Tavernerio 52-55.

La classifica aggiornata del girone Ovest C

Tavernerio 16; Lesmo, Figino 14; Pescate, Kaire Sport Lurate Caccivio 12; Antoniana Como 10; Comense, Cesano Seveso 8; 5 Fuori Giussano 6; Alebbio Como 4;Carnate, Lomazzo 2.

Programma del 10° turno, penultimo d'andata girone Ovest C

Martedì 5 ore 21.30 Giussano-Carnate; mercoledì 6 ore 21.30 Lomazzo-Lurate; giovedì 7 ore 21.15 Antoniana-Pescate, Alebbio-Cesano Seveso; domenica 10 ore 20.30 Comense-Lesmo; lunedì 11 ore 21,15 Tavernerio-Figino.