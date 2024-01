Basket Divisione Regionale2: l'Alebbio doma il Pescate, ritrova la vittoria e festeggia la prima di coach Delfinetti 

Esordio sofferto ma vincente per coach Angelo Delfinetti sulla panchina dell'Alebbio Como che ieri ha aperto il 2° turno di ritorno del girone Ovest C di DR2. Il team lariano infatti è tornato al successo dopo tre sconfitte di fila superando in casa il Pescate in volata per 66-64 per la soddisfazione di coach Delfinetti:

"Non è stata facile ma è andata bene dai. L'importante era vincere. Peccato solo per l'infortunio ala caviglia per Longatti, speriamo non sia nulla di grave".

Oggi fari puntati sulle due capoliste Tavernerio in casa con il Giussano e il Lesmo ospite del Cesano Seveso. In campo anche le terze forze del girone: Lurate Caccivio che cerca la nona vittoria di fila in casa contro l'Antoniana e il Figino di scena a Lomazzo. Domenica chiuderà il cartellone il posticipo Comense-Carnate.

Programma del 13° turno, secondo di ritorno girone Ovest C

Giovedì 9 gennaio alle 21.30 Alebbio-Pescate; venerdì 19 alle 21.15 Tavernerio-Giussano, alle 21-30 Lurate-Antoniana, Cesano Seveso-Lesmo, Lomazzo-Figino; domenica 21 alle 20.30 Comense-Carnate.

La classifica aggiornata del girone Ovest C

Tavernerio, Lesmo 20; Kaire Sport Lurate Caccivio, Figino 18; Pescate 16; Antoniana Como, Cesano Seveso 12; 5 Fuori Giussano 10; Comense 8; Alebbio Como, Carnate 4; Lomazzo 2.