Basket Divisione Regionale2: Tavernerio batte all'overtine Figino ed è campione d'inverno in anticipo

Tavernerio è campione d'inverno con un turno d'anticipo nel girone Ovest C del campionato di Divisione Regionale 2. Questo il verdetto del big match giocato in posticipo lunedì sera e vinto dal Tavernerio in casa contro il Figino dopo una battaglia decisa all'overtime.

La squadra di coach Matteo Rini è riuscita a respingere l'assalto della terza forza del campionato chiudendo avanti per 67-62 (11-16, 31-30, 39-42, 58-58) e allungando a + 2 sul Lesmo quando manca solo una giornata alla fine del girone d'andata. Molto soddisfatto coach Rini a fine gara:

"Dopo Lesmo anche con Figino è stato un banco di prova importante. Uscire con due vittorie ci da tanta consapevolezza nei nostri mezzi e anche un vantaggio sulle nostre inseguitrici, soprattutto sul terzo posto. Arrivare nelle prime tre infatti assicura la permanenza in categoria e ci permetterebbe di provare a salire. Anche con Figino è stata una partita combattuta finita dopo un overtime. Bravi i ragazzi a spuntarla nel finale dopo una vera battaglia. Noi nel supplementare siamo stati bravi a rimanere lucidi. Sono contento per i risultati ma soprattutto perché si sta creando davvero un bel gruppo che lavora molto bene e ci tiene davvero tanto a quanto stiamo costruendo insieme".

Ricordiamo che il turno si completerà solo mercoledì 13 con il posticipo Alebbio Como - Cesano Seveso.

Programma del 10° turno, penultimo d'andata girone Ovest C

Martedì 5 ore 21.30 Giussano-Carnate 71-60; mercoledì 6 ore 21.30 Lomazzo-Lurate Caccivio 55-60; giovedì 7 ore 21.15 Antoniana-Pescate 51-50; domenica 10 ore 20.30 Comense-Lesmo 46-92; lunedì 11 ore 21,15 Tavernerio-Figino 67-62; mercoledì 13 Alebbio-Cesano Seveso

La classifica aggiornata del girone Ovest C

Tavernerio 18; Lesmo 16; Kaire Sport Lurate Caccivio, Figino 14; Pescate, Antoniana Como 12; Comense, Cesano Seveso, 5 Fuori Giussano 8; Alebbio Como 4;Carnate, Lomazzo 2.

Programma del'11° turno, ultimo d'andata girone Ovest C

Mercoledì 13 ore 21.30 Carnate-Antoniana; venerdì 15 ore 21.15 Figino-Comense, Pescate-Tavernerio, 21.30 Cesano Seveso-Lomazzo, Lurate Caccivio-Giussano; domenica 17 ore 18.15 Lesmo-Alebbio Como.