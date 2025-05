La lariana Sofia Frustaci in raduno con l'Italia 3X3 per l’Europe Cup Qualifier 2025

C'è anche la cestista di Vertemate Sofia Frustaci nella lista delle convocate dal ct azzurro Angela Adamoli per partecipare al raduno che la nazionale italiana femminile 3X3 open svolgerà a Roma dal 30 maggio, per le amichevoli a Zagabria (Croazia) e per il successivo appuntamento a Kosice in Slovacchia per l’Europe Cup Qualifier 2025.

Le convocate

Con la brianzola Frustaci ci sono anche altre 5 azzurre Raelin D’Alie, Carlotta Gianolla, Caterina Mattera, Elisa Pinzan e Ludovica Sammartino che si ritroveranno al Centro di Preparazione Olimpica dell’Acqua Acetosa di Roma dove si alleneranno fino al 2 giugno per poi volare in Croazia e affrontare una serie di gare amichevoli dal 3 al 5 giugno. Quindi solo 4 atlete azzurre prescelte voleranno in Slovacchia per l’Europe Cup Qualifier 2025 dove l'Italia giocherà nel girone con Israele, Lituania, Slovenia e Gran Bretagna. Si qualificano alla Coppa Europa solo le prime classificate dei due gironi mentre le seconde dei raggruppamenti giocheranno una finale-spareggio..

Tutte le partite saranno trasmesse live in streaming su www.youtube.com/fiba 3×3.

Azzurre convocate

Raelin Marie D’Alie 1987 San Martino di Lupari

Sofia Frustaci 2001 Alpo Basket

Carlotta Gianolla 1997 Libertas Basket School Udine

Caterina Mattera 2001 Vicenza Basket

Elisa Pinzan 1999 Slavia Banska Bystrica

Ludovica Angela Daniela Sammartino 2005 Lib. Moncalieri

Il programma azzurro

Venerdì 30 maggio inzio raduno a Roma

31 maggio e 1 giugno: Allenamenti

Lunedì 2 giugno Trasferimento a Zagabria (Croazia)

3 e 4 giugno Allenamenti e partite amichevoli

5 giugno Trasferimento a Kosice (Slovacchia)

6 giugno Allenamento

7 giugno inozio FIBA 3×3 Europe Cup Qualifier 2025

7 giugno prime partite

Ore 14.00 ITALIA-ISRAELE

Ore 15.35 ITALIA-LITUANIA

Ore 17.55 ITALIA-SLOVENIA

8 giugno

Ore 14.05 ITALIA-GRAN BRETAGNA

A seguire, eventuali finali

9 giugno Fine raduno