Basket donne: oggi in C Mariano cerca un colpo per sperare, domenica fuori casa per Villa Guardia e Vertemate 

Con l'anticipo vinto ieri sera dal Lecco a Tradate si è aperto l'8° turno di ritorno di serie C femminile che questa sera vedrà in campo il fanalino di coda Nonna Papera Mariano a Ferno in una delle sue ultime occasioni per sperare ancora di evitare la retrocessione diretta.

Le altre gare

Domenica invece toccherà alla Vertematese di scena a Legnano e al GS Villa Guardia impegnata a Bollate in uno scontro diretto cruciale in chiave salvezza come ammette il dirigente Emanuele Castiglieri:

"Purtroppo arriviamo da alcune sconfitte, l'ultima delle quali in casa contro la Fernese arrivata nella seconda parte di gara. Una costante perché giochiamo sempre bene per due quarti e poi caliamo anche perchè siamo molto condizionati da assenze e infortuni importanti. Comunque siamo contenti di quanto stanno facendo staff e ragazze, ora dobbiamo cercare di vincere le partite che dobbiamo vincere, poi alla fine tireremo le somme".

Il programma dell’8° turno di ritorno del girone Ovest

Giovedì 6/3 Tradate-Lecco 44-62; venerdì 7 Gavirate-San Gabriele, Fernese-Nonna Papera Mariano, Trezzano-Corsico; sabato 8 Sondrio-Vittuone; domenica 9 ore 18 Ardor Bollate-Villa Guardia, Legnano-Vertematese.

La classifica aggiornata del girone Ovest

Vittuone 36; Sondrio, S. Gabriele 34; Lecco 30; Gavirate 26; Fernese, Corsico 20; Legnano, Vertematese, Fernese 18; Villa Guardia, Bollate 12; Trezzano, Tradate 10; Mariano 2.