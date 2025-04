Basket DR1: ai playoff Erba, Rovello Porro e Cabiate, ai playout salvezza va Inverigo

Calato il sipario sula stagione regolare del campionato di Divisione Regionale 1 è già tempo di pensare alla seconda fase che vedrà coinvolte quattro squadre lariane.

Nei playoff is sono qualificate Le Bocce Erba, Rovello Porro e Cabiate che se le vedranno nei quarti di finale al meglio delle tre partite rispettivamente contro Vimercate, Orzinuovi e Verolanuova.

Questo il pensiero di Corrado Bocciarelli che è già proiettato alla sfida dei playoff:

"Dopo la pausa pasquale torneremo da martedì in palestra a lavorare per preparare il primo turno di playoff dove affronteremo il Vimercate dell'amico Andrea Moschini. Una squadra che ha un ottimo attacco e si è ripresa dopo una prima parte difficile. Si sa però che i playoff sono un campionato a parte dove tutte le partite saranno alla morte. Noi speriamo di recuperare tutta la rosa e ripresentarci in campo con la stessa fame puntando sempre sulla nostra difesa che nella stagione regolare si è confermata la migliore del torneo".