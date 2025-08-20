Basket DR1: Le Bocce Erba al completo e pronta a iniziare dal 27 agosto

Pallacanestro minors

La squadra lariana diretta da coach Corrado Bocciarelli si prepara ad aprire la stagione 2025/26

Iniziato il conto alla rovescia in casa de Le Bocce Erba che si radunerà mercoledì 27 agosto per aprire ufficialmente la nuova stagione cestistica 2025/26 che la vedrà ancora protagonista nel campionato di Divisione Regionale 1. Gruppo squadra in gran parte confermato a cominciare dallo staff tecnico composto da coach Corrado Bocciarelli e dal fidato vice Davide Duzioni. Di fatto l'unico volto nuovo nel roster è l'esterno che aveva già giocato sotto la guida di coach Bocciarelli a Cucciago.

Le parole di coach Corrado Bocciarelli

"Sì il nostro mercato è chiuso come il roster. Con l'arrivo di Fabio Caviezel abbiamo completato la squadra. Ci ritroveremo mercoledì 27 agosto quando ci raduneremo esattamente a un mese dal debutto in campionato. Venerdì 5 settembre prima amichevole con Lentate, poi organizzeremo un torneo il 13 e 14 settembre a Erba con Paderno, Varedo e Tumminelli Milano mentre il 21 settembre andremo a Chiesa Valmalenco contro Seregno". Bocciarelli parla anche del campionato che vedrà Erba inserita nel girone B lombardo dove debutterà tra le mura amiche del PalaErba domenica 28 settembre contro il quotato Morbegno. "Innanzitutto - dice il "Boccia"- mi sembra un girone davvero equilibrato ma ora è troppo presto per fare previsioni o ranking. Vedo tutte squadre forti e complete ma noi giocheremo partita per partita. Debutteremo subito con Morbegno che ha cambiato tanto a cominciare dalla guida tecnica. Da parte nostra staremo a vedere anche le indicazioni che ci darà il precampionato ma ora pensiamo a prepararci subito bene».

Il roster de Le Bocce Erba 2025/26

Confermati: Marco Spreafico (capitano), Gianluca Corti, Francesco Stillo, Francesco Caimi, Alessandro Allevi, Giorgio Sivaglieri, Carlo Brambilla, Stefano Cagnazzo, Andrea Citterio, Andrea Ratti, Alex Clerici, Francesco Marcolomgo, Francesco Baruffini,

Nuovo; Fabio Caviezel

Aggregati; Matteo Beltramini

Coach: Corrado Bocciarelli. Assistente. Davide Duzioni

Il calendario di regular season DR1 de Le Bocce

1°turno Erba-Morbegno (and 28/9, rit 11/1); 2°turno Agrate-Erba (and 3/10, rit 18/1); 3°turno Erba-Sondrio (and 12/10, rit 25/1); 4°turno Cabiate-Erba (and 17/10, rit 1/2); 5°turno Civatese-Erba (and 24/10, rit 8/2); 6°turno Erba-Monza (and 2/11, rit 13/2); 7°turno Erba-Binzago (and 9/11, rit 20/2); 8°turno Varedo-Erba (and 16/11, rit 1/3); 9°turno Erba-Vimercate (and 23/11, rit 6/3); 10°turno: Rovello-Erba (and 28/11, rit 15/3); 11°turno Erba-Villasanta (and 7/12, rit 22/3); 12°turno Nibionno-Erba (and 14/12, rit 29/3); 13°turno Erba-Lecco (and 21/12, rit 12/4).