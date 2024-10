Basket DR1: negli anticipi a segno solo il Rovello a Cabiate, ko Inverigo e domani il derby Erba-Appiano

Si è aperto ieri sera con ben quattro anticipi il 3° turno d'andata del girone Est C del campionato di basket DR1. Tra le squadre lariane in campo ha sorriso solo il Rovello Porro corsaro nel derby con Cabiate in una gara comunque non semplice che si è riaperta nella seconda parte, Ancora a secco invece il Gigante Inverigo che ieri sera ha perso sul campo della Civatese costretta sempre ad inseguire. Ora l'attenzione si sposta sul derby domenicale che domani vedrà Le Bocce Erba ospitare l'Indipendente Appiano Gentile.

I tabellini degli anticipi di ieri

Civatese - Il Gigante Inverigo 70 - 57 Parziali 13-12, 38-31, 55-41

Il Gigante Inverigo : Albenga Alessandro 13, Moltrasio Aronne 10, Di Iorio Gabriele 9, Butta Simone 8, Carcano Nicolò 6, Bianchini Emanuele 4, Meroni Giacomo 4, Cappelletti Simone 3, Dioguardi Manuel, . Galli Federico, Raimondo Giorgio, Zappa LorenzoAll. Gorla.

Pallacanestro Cabiate - Basket Rovello 63 - 73 Parziali 16-27, 27-42, 50-52

Pallacanestro Cabiate : Marchetti Federico 15, Ruzzon Marco 14, De Donà Lorenzo 10, Passero Davide 10, Tamsna O. 8, Arienti Andrea 4, Pessina Daniele 2, Girardi Nicolò, Sirtori Vittorio, Tremolada S., Tambone G., All. Scotti.

Basket Rovello : Olgiati Lorenzo 20, Ronchetti Paolo 15, Pozzi Alessandro 14, Caccia Luca 13, Rampoldi Davide 4, Tommaselli Jacopo 4, Borsani Riccardo 2, Galbusera Andrea 1, Castiglioni Filippo, Marando Alessio, Nobili Andrea, Seregni Davide. All. Rossini.

Il programma del 3° turno d'andata girone Est C

Venerdì 11 ottobre ore 21.30 Civatese-Inverigo 70-57, Cabiate-Rovello Porro 63-73, Binzago-Paderno 64-70, Calolziocorte-Nibionno 63-51; sabato 12 Morbegno-Cusano; domenica 13 ore 18 Le Bocce Erba-Appiano Gentile, Sondrio-Villasanta.

La classifica girone Est C

Calolziocorte, Paderno Dugnano 6; Binzago, Nibionno, Rovello Porro, Villasanta 4; Civatese, Morbegno, Le Bocce Erba, Sondrio 2; Inverigo, Appiano Gentile, Cabiate, Cusano Milanino 0.