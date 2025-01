Basket DR1: negli anticipi tris di sconfitte per Rovello, Inverigo e Appiano, domenica tocca a Erba e Cabiate

Tris di sconfitte negli anticipi giocati ieri dalle squadre lariane nel girone Est C di Divisione Regionale 1.

Le sconfitte

Overtime fatale per il Rovello Porro caduto 68-66 a Binzago dopo una partita davvero tiratissima e sempre sul filo dell'equilibrio. Doppia sconfitta a domicilio invece per Inverigo travolto dal Villasanta e per l'Indipendente Appiano Gentile che si è arresa dopo l'intervallo contro il Nibionno rimandando ancora una volta l'appuntamento con la prima vittoria stagionale. Posticipi domenicali domani invece per Erba in casa con Cusano e Cabiate di scena a Sondrio

I tabellini lariani degli anticipi di ieri

Pob Binzago - Basket Rovello 68 - 66 Parziali 22-19, 36-35, 50-49, 61-61, D1ts

Basket Rovello : Borsani Riccardo 14, Olgiati Lorenzo 11, Pozzi Alessandro 10, Ronchetti Paolo 9, Nobili Andrea 6, Castiglioni Filippo 4, Galbusera Andrea 4, Rampoldi Davide 4, Caccia Luca 2, Tommaselli Jacopo 2, Seregni Davide ne, All. Rossini Luca, Ass. Monti Alessandro - Guarchi Pietro

Il Gigante Inverigo - Italcontrol Team 86 Villasanta 55 - 84 Parziali 13-18, 27-40, 34-62

Il Gigante Inverigo : Terraneo Mattia 18, Carcano Nicolò 10, Di Iorio Gabriele 9, Dioguardi Manuel 6, Bianchini Emanuele 5, Moltrasio Aronne 5, Butta Simone 2, Nespoli Michele 0, Raimondo Giorgio 0, Recalcati Mirko 0, Mondelli Matteo ne, All. Gorla-

Indipendente Appiano - Basket Nibionno 66 - 87 Parziali 21-29, 47-50, 52-72

Indipendente Appiano : Corno Alessandro 18, Gorla Jacopo 12, Fabbian Alessandro 8, Molteni Matteo 8, Rossi Marco 8, Castelli Federico 3, Bacuzzi Valerio 3, Ferloni Simone 2, Lanzi Lorenzo 2, Magatti Leonardo 2, Turani Francesco 0, All. Brunati Fabio

Il programma del 2° turno di ritorno del girone Est C

Venerdì 24 ore 21.15 Inverigo-Villasanta 55-84, Civatese-Paderno 72-57, ore 21.30 Appiano Gentile-Nibionno 66-87, Binzago-Rovello 68-66 dts, sabato 25 Morbegno-Calolziocorte; domenica 26 ore 18 Erba-Cusano, Sondrio-Cabiate.

Classifica del girone Est C

Calolziocorte 24; Rovello Porro, Morbegno, Erba, Binzago, Villasanta 20; Paderno 18; Cabiate 14; Cusano, Civatese, Nibionno 12: Sondrio 8; Inverigo 4; Appiano Gentile 0.