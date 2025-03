Basket DR1: oggi scontro diretto Sondrio-Inverigo, Appiano riceve Binzago, Rovello va a Paderno

Fari puntati questa sera su Inverigo dove è in programma uno degli anticipi più importanti dell'8° turno di ritorno del campionato di Divisione regionale 1.

La squadra locale de Il Gigante riceve infatti la pari classifica Sondrio in una sfida cruciale in chiave playoff come ammette uno dei veterani biancoblù quale Manuele Bianchini:

"Stasera affrontiamo Sondrio in una partita cruciale per la stagione. Entrambe le squadre sono a pari punti e una vittoria rappresenterebbe un importante passo avanti in classifica, fondamentale in vista dei play out. Sondrio è una squadra giovane e dinamica, e sarà essenziale partire concentrati e mantenere l'intensità dimostrata nell'ultimo mese. Da parte nostra ci presentiamo compatti e motivata, nonostante l'attesa dei play out, ci siamo allenati molto bene. Nelle ultime partite abbiamo giocato un ottimo basket, mettendo in difficoltà anche le due teste di serie del campionato. Ora dobbiamo concentrarci su questa partita e sul finale di stagione per puntare alla salvezza".