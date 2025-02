DR2: big match Bosto-Figino, in trasferta Antoniana e Cucciago, in casa Lurate e GSV

Tutte in campo stasera le squadre lariane nel 2° turno di ritorno del campionato di DR2, Divisione Regionale 2, girone Ovest A.

Tutti i match in DR2

A domicilio gioca il Villa Guardia che vuole rispettare il pronostico visto che ospita il fanalino di coda Lonate Pozzolo. Turno casalingo anche per la Kaire Sport Lurate Caccivio del neo coach Paolo Zandalini che, dopo essere tornata al successo contro Cucciago, ora vuole anche vincere tra le mura amiche ospitando il Laveno. In serata trasferta non semplice per il Figino di coach Mario Biraghi protagonista dal big match tra seconde sul campo del Bosto Varese. Impegnativi anche i compiti dell'Antoniana sul campo della capolista Daverio e dei Cucciago Bulls che rendono visita al Gavirate per provare a riscattare gli ultimi passi falsi.

Il cartellone del 15° turno, 2° di ritorno girone Ovest A

Venerdì 7 febbraio Daverio-Antoniana, Malnate-Cassano, Busto-Cavaria, Bosto-Figino, Gavirate-Cucciago, Villa Guardia-Lonate, Kaire Sport Lurate-Laveno.

La classifica aggiornata girone Ovest A, DR2

Daverio 26; Bosto, Figino, Villa Guardia 20; Laveno 18; Malnate, Busto Arsizio 14; Antoniana Como, Gavirate, Cassano Magnago 12; Cavaria, Kaire Lurate Caccivio 8; Cucciago, Lonate Pozzolo 6.